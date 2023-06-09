БАКУ /Trend/ - Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы.

Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказом Генерального прокурора Камрана Алиева военный прокурор Загаталы Алимамедов Эльшан Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Лянкярана.

Другим соответствующим приказом Генерального прокурора старший прокурор-методист отдела по защите государственного обвинения Военной прокуратуры Эмин Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Загаталы.