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Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы

Общество Материалы 9 июня 2023 17:52 (UTC +04:00)
Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы

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БАКУ /Trend/ - Назначены военные прокуроры Лянкярана и Загаталы.

Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказом Генерального прокурора Камрана Алиева военный прокурор Загаталы Алимамедов Эльшан Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Лянкярана.

Другим соответствующим приказом Генерального прокурора старший прокурор-методист отдела по защите государственного обвинения Военной прокуратуры Эмин Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Загаталы.

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