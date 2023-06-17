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Названо число лиц, работающих в медучреждениях при TƏBIB

Общество Материалы 17 июня 2023 13:39 (UTC +04:00)
Названо число лиц, работающих в медучреждениях при TƏBIB

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), работают 94 084 человека.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель TƏBIB Вугар Гурбанов, выступая на "I Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

"Из них 53 389 человек - медицинский персонал. Отмечу также, что в 2022 году в подведомственные TƏBIB медицинские учреждения были приняты 12 379 человек, а в текущем году - более 3 500 человек", - сказал он.

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