В Азербайджане прошел экзамен в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Об этом Trend сообщили в субботу в ГЭЦ.

Было отмечено, что в экзамене предусматривалось участие 18 623 абитуриентов. Экзамен был организован в 16 городах и районах.

В городах и районах, где проводились экзамены, было выделено 76 экзаменационных помещений, 1387 экзаменационных залов. Для управления экзаменами было назначено 76 общих экзаменационных руководителей, 229 экзаменационных руководителей, 1733 преподавателя-контролера, 236 сотрудников режима пропуска, 76 представителей экзаменационных зданий.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, осуществлялась регулярная связь со зданиями, где проводился экзамен, и контролировался ход экзамена. Во всех помещениях экзамен проводился в соответствии с инструкциями.

В экзамене также приняли участие 29 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (инвалиды I группы с нарушениями зрения, слуха и другие). Для обеспечения удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях были выделены отдельные залы для чтения заданий для инвалидов по зрению, заполнения листа ответов и т.д., назначены индивидуальные контролеры. Также созданы специальные условия для входа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями передвижения в здание и залы.

2 человека были удалены с экзамена из-за обнаружения у них мобильного телефона. Их результаты аннулируются и они не допускаются к конкурсу.

Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на экзаменах, требует определенного количества времени, результаты будут объявлены в течение следующих 2 недель.

Отметим, что в целях предупреждения массовости для участников экзамена установлено различное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть в экзаменационное помещение в то время, которое указано в пропускном листе.