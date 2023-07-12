Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста в Центральный комитет Всемирного совета церквей (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста в связи с принятием в итоговом документе очередного заседания Центрального комитета Всемирного совета церквей пункта, носящего односторонний характер и служащего интересам армянской стороны.

Как передает в среду Trend, в письме УМК говорится:

"С сожалением следует отметить, что, как и на 11-й ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), состоявшейся 31 августа – 8 сентября 2022 года, ВСЦ вновь принял в итоговом документе очередного заседания ЦК пункт, носящий односторонний характер и служащий интересам армянской стороны. Мы хорошо знаем, что подобные документы антиазербайджанского характера принимаются на основании обращений к вам Эчмиадзинской и Киликийской армянских церквей и далеки от объективных истин.

Можно сделать вывод, что в отличие от тогдашней позиции в 1993 году о том, что конфликт не имеет религиозного характера и следует способствовать мирному разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ВСЦ в настоящее время в одностороннем и предвзятом порядке выступает с позиций армянского фанатизма. В то же время ВСЦ наносит ущерб своему авторитету, выводя политические процессы, происходящие в мире в последнее время, на религиозный уровень.

Мы считаем, что в то время, когда в современном мире растут случаи насилия, призывов к ненависти, дискриминации по религиозному и расовому признаку, актов вандализма, таких как оскорбление религиозной атрибутики, организация, связанная с церквями, должна уделять больше внимания таким опасным тенденциям, выступать не с односторонними политическими заявлениями, а с призывами к примирению, способным обеспечить мир и способствовать мирному сосуществованию.

Международному сообществу хорошо известно, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт начался на основе необоснованных территориальных претензий Армении, и 20% наших территорий, признанных мировым сообществом, оставались под оккупацией в течение почти 30 лет. В результате агрессии и политики этнических чисток, проводимой в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджанский народ и его победоносная армия освободили свои исконные земли от оккупации в 2020 году под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствии с нормами международного права, Уставом ООН и его известными резолюциями. Только тогда весь мир стал свидетелем невообразимого масштаба ужасных актов вандализма, совершенных армянами в Карабахе на протяжении десятилетий. Из 67 официально зарегистрированных мечетей на оккупированных Арменией территориях Азербайджана были разрушены 65, разграблены храмы, кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, 2 мечети были превращены в стойла, где содержались животные, считающиеся запрещенными в исламской религии, что стало осквернением всего исламского мира.

Некогда развитые административные центры Азербайджана, города и поселки, села были полностью разрушены с невероятной жестокостью, на оккупированных территориях была проведена политика "выжженной земли". Не случайно многочисленные иностранные наблюдатели, побывавшие в регионе после 44-дневной Отечественной войны, были поражены этим душераздирающим зрелищем и назвали увиденные места "городами-призраками" и "Азербайджанской Хиросимой".

На протяжении десятилетий принадлежащие Азербайджану историко-культурные и религиозные памятники на нынешней территории Армении, в том числе мечети "Шах Аббас", "Сардар", "Хаджи Новруз Али" и другие древние мечети в Ереване были полностью разрушены, а в единственной уцелевшей "Голубой мечети" ("Гёй-мечеть") после якобы произошедшего там пожара были изменены архитектурные особенности.

Не довольствуясь разрушением мусульманских мечетей в Армении и Карабахе - исторической территории Азербайджана, армянские оккупанты фальсифицировали и григорианизировали православный храм Иоанна Предтечи в Шуше, церкви древней Кавказской Албании в других регионах, а также полностью уничтожили православную церковь в Ходжавенде. Но, в отличие от Армении, в Азербайджане, его столице Баку и других регионах в мире и спокойствии живут представители разных национальностей и религий, в том числе тысячи граждан армянского происхождения, армянская церковь и ее библиотека в центре Баку содержатся в надлежащих условиях и охраняются государством.

Особенно хочу довести до вашего сведения, что Азербайджан имеет 86,6 тыс. кв. км, на его территории нет административной единицы под названием "Арцах", и это, наряду с мировым сообществом, также официально признал премьер-министр Армении Н.Пашинян. В начале текущего года на дороге Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджана, прошли мирные акции протеста экоактивистов против фактов разграбления природных богатств страны, загрязнения экологии, фактов перевозки произведенных в Армении в 2021 году мин и боеприпасов на освобожденные от оккупации территории после заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

В тот период и сегодня нет никаких ограничений на поездки в гуманитарных целях и перевозку гражданских товаров. Однозначно заявляем, что информация, распространяемая армянской церковью и ее покровителями и не соответствующая действительности, утверждения о якобы существовании в Карабахе гуманитарного кризиса и "политики этнической чистки", носит клеветнический характер и рассчитана на прикрытие провокационной террористической деятельности незаконных армянских военных группировок на территории Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях сотни мирных азербайджанских жителей и сегодня погибают, становятся инвалидами, подорвавшись на минах, заложенных армянами, а армянская церковь, используя религию, вновь выступает с военной риторикой и поддерживает реваншизм.

Этим письмом мы призываем возглавляемую вами организацию отстаивать правду и делать объективные заявления, не занимать односторонней позиции в условиях хрупкого мира, поддерживать справедливость, а не подстрекательскую деятельность армянской стороны. Потому что религиозные деятели, религиозные организации, особенно религиозные лидеры, которые служат Единому Творцу и истине, должны способствовать не конфликту и конфронтации, а идеям гуманизма, миру, сосуществованию и взаимопониманию. Как сказал Иисус в Библии: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими" (Евангелие от Матфея, 5:9)".