В Азербайджане начинается процесс формирования очередей для приема в дошкольные образовательные учреждения

БАКУ /Trend/ - В 11:00 1 августа региональными управлениями образования начинается процесс формирования очереди для приема в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Данный процесс будет осуществляться до 1 сентября на сайте https://www.bq.edu.az/.

При формировании очередей в системе приема в дошкольные образовательные учреждения можно выбрать максимум три учреждения на одного ребенка. Процесс преобразования существующих очередей в запрос при наличии свободного места осуществляется в течение пяти дней. Если родитель (или законный представитель) не предоставит необходимые документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней, то запрос на очередь будет удален.

Отметим, что прошлогодние очереди и запросы в этом году недействительны.