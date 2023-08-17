В Азербайджане названо число детей, зарегистрированных в дошкольные подготовительные группы

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00 17 августа электронную регистрацию в подготовительные группы общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку прошли 20 871 человек.

Как сообщает в четверг Trend, родители (иные законные представители) могут пройти регистрацию через электронную систему на сайте www.mektebeqebul.edu.az со своим удостоверением личности или удостоверением личности ребенка. В дошкольные подготовительные группы на 2023/2024 учебный год могут быть зарегистрированы дети, родившиеся в 2018 году.

Отметим, что процесс электронной регистрации в школьно-подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября.

Целью создания школьно-подготовительных групп является повышение психологической устойчивости детей в связи с подготовкой к школьному обучению, адаптация их к окружающему миру и образовательной среде, обеспечение овладения навыками общения и совместной деятельности.