В Азербайджане будет создана подсистема "Управление социальной работой"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана электронная версия системы "Управление социальной работой".

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

В соответствии с госпрограммой министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, местные органы исполнительной власти должны обеспечить создание подсистемы "Управление социальной работой" в централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения в течение 2024-2025 годов.