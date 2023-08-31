БАКУ /Trend/ - 44 азербайджанских шахматиста выступят на чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет в румынском городе Мамая.

Как сообщает в четверг Trend, на континентальном первенстве, которое стартует 4 сентября, определятся лучшие представители "старого континента" в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В состав сборной вошли шахматисты, отличившиеся на первенстве Азербайджана и турнире "Baku Open". В их числе также представители школы им. Ландау. Вместе с шахматистами на чемпионат Европы отправятся и их тренера Фарид Аббасов, Рауль Гулиев, Самир Джавадзаде и Фикрет Сидеифзаде.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 15 сентября.