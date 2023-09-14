В Агджабеди арестован подозреваемый в незаконном приобретении и хранении оружия (ФОТО/ВИДЕО)

БАРДА/Trend/- В ходе операции в Агджабеди к уголовной ответственности был привлечен житель района, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении оружия.

Об этом в четверг сообщили Trend в Бардинском районном отделе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудники Агджабединского районного управления полиции получили оперативную информацию о лице, подозреваемом в незаконном приобретении и хранении оружия.

"В результате проведенных мероприятий был задержан житель села Муганлы Рафиг Велиев. При осмотре его автомобиля, в багажнике были обнаружены и изъяты автомат марки "АК-74" ("Калашников") с затертым номером, магазин к нему и 5 патронов калибра 7,62.

На предварительном допросе задержанный рассказал, что некоторое время назад нашел боеприпасы на берегу реки Гаргар и хранил их у себя", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.