Будут подготовлены проекты в сфере туризма в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Предусмотрены развитие в Нахчыване различных видов туризма (зимний, сельский, экотуризм и др.) и подготовка туристического атласа.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Будут разработаны проекты по развитию видов туризма. В 2023 году будет спроектирован тематический туристический центр у озера Батабат.

В 2023-2024 годах на основе горных троп будут разработаны карты пешеходных маршрутов (hiking route), проведена оценка благоприятных для туризма населенных пунктов Нахчыванской Автономной Республики, подготовлены проекты по зимнему, сельскому и экотуризму.

В 2024 году будет спроектирован Ордубадский тематический парк, проведены оценочные работы в связи с массивом Агбулаг, изучена возможность создания летне-зимнего туркомплекса.