ЗАО «AzerGold» приступило к реализации проекта «Горный инженер будущего» (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» приступило к реализации проекта «Горный инженер будущего».

Привлекая учащихся 10-х классов, зарегистрированных в Дашкесанском районе, где ЗАО осуществляет добывающую и производственную деятельность, на подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, специализирующиеся в горнодобывающей отрасли, в том числе металлургии, горной инженерии, геологии, проект направлен на оказание поддержки их поступлению на уровень бакалавриата, удовлетворение потребности компании в профессиональных кадрах за счет местных жителей, тем самым повышая занятость в регионе, способствуя подготовке молодежи в качестве образованных специалистов.

С этой целью была проведена встреча с родителями и учащимися средних школ № 1, 2, 3, 4 Дашкесанского района, а также школ сел Гушчу и Баян. Школьникам была предоставлена подробная информация о проекте, было отмечено, что будут созданы условия для поступления талантливых и инициативных учеников в высшие учебные заведения, а также для их будущей подготовки в качестве квалифицированных специалистов в горнодобывающей отрасли.

Затем учащиеся, желающие принять участие в проекте, сдали тестовые экзамены по требуемым специальностям и написали соответствующие эссе.

На следующем этапе до 10 учащихся, получивших удовлетворительные оценки за экзамен и написание эссе, будут зачислены на подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения. За каждого из них будет произведена оплата подготовки в течение 20 месяцев.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» наряду с конкурсом «Горный инженер будущего» с 2021 года организует в сфере образования конкурсы «Стипендиальная программа» для студентов высших и профессиональных учебных заведений. В рамках конкурсов «Стипендиальная программа» стипендии получили 18 студентов, обучающихся на уровне бакалавриата и магистратуры вузов по соответствующим специальностям, а также 27 студентов профессиональных учебных заведений. В рамках программы двое студентов вузов и четверо студентов учреждений профессионального образования были приняты на работу в ЗАО «AzerGold».

Кроме того, в 2022 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке ЗАО «AzerGold» было построено новое здание модульного типа для полной средней школы поселка Гушчу Дашкесанского района имени Салмихана Искендерова и по случаю 15 Сентября – Дня знаний передано в пользование преподавательско-ученического состава школы. Также ЗАО держит в центре внимания обеспечение учащихся отдаленных сельских школ, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», необходимыми учебными принадлежностями, IT-оборудованием, сетью Интернет.

Отметим, что ЗАО «AzerGold», как ведущая горнодобывающая компания нашей страны, в целом осуществляет социальные меры по улучшению благосостояния населения, а также вносит вклад в экономическое развитие региона, где ведет активную добывающую и производственную деятельность. Жители Дашкесанского района, сел, расположенных в непосредственной близости от Човдарского интегрированного регионального участка по переработке, извлекают выгоду из регулярно реализуемых ЗАО проектов в сфере образования, здравоохранения, занятости, продвижения предпринимательства, спорта и т. д.