Армянин попросил гражданство Азербайджана на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Выехавший в Армению гражданин армянского происхождения заявил о желании принять гражданство Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, кадры об этом были показаны в репортаже телеканала AzTV.

Гражданин армянского происхождения, говоря на азербайджанском языке, упомянул, что он переехал в Агдере из Еревана.

"Полицейские и солдаты хорошо обращаются с нами и оказывают всяческую помощь. У нас нет недовольства ими. Они дают нам хлеб и другие предметы первой необходимости. Мы хотим принять азербайджанское гражданство", - сказал житель армянского происхождения.