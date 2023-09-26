Предпринимается ряд шагов для развития сотрудничества Турции со странами-членами ОТГ - турецкий министр

БАКУ/Trend/ - Предпринимается ряд шагов для развития сотрудничества Турции со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы на II Форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

"Сельское хозяйство является одной из сфер, которая будет способствовать развитию этого сотрудничества. ОТГ становится сильнее с присоединением новых государств. Между нашими странами существует потенциал, который необходимо раскрыть, особенно в области сельского хозяйства. Я верю, что торговля в этой области будет расширена. Мы можем устранить препятствия в торговле семенами, создав общие каталоги семян. Система страхования фермерских хозяйств будет создана как в Узбекистане, так и в Азербайджане. Работа в этом направлении уже началась", - добавил турецкий министр.

Отметим, что в Баку проходит второе заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств и второй бизнес-форум Türkagro.