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Стали известны подробности о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой

Общество Материалы 27 сентября 2023 10:35 (UTC +04:00)
Стали известны подробности о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Стали известны подробности о состоянии здоровья депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой.

Как сообщили в среду Trend в Центральной клинической больнице, лечение Ганиры Пашаевой продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Проводятся комплексные мероприятия по обследованию и лечению. Общее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.

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