Стали известны подробности о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой

БАКУ/Trend/ - Стали известны подробности о состоянии здоровья депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой.

Как сообщили в среду Trend в Центральной клинической больнице, лечение Ганиры Пашаевой продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Проводятся комплексные мероприятия по обследованию и лечению. Общее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.