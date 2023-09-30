Проходит церемония прощания с Национальным героем Азербайджана Риадом Ахмедовым (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проходит церемония прощания с Национальным героем Азербайджана Риадом Ахмедовым.

Как сообщает в субботу Trend, церемония прощания организована в Культурном центре Службы государственной безопасности (CГБ) Азербайджанской Республики.

В церемонии принимают участие руководство СГБ, боевые товарищи Риада Ахмедова, члены его семьи и представители общественности.

После церемонии прощания останки Риада Ахмедова будут захоронены на Второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что в прошлом месяце удалось идентифицировать останки и установить личности еще 10 человек, пропавших без вести в Первой карабахской войне. Один из них – Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, являвшийся офицером органов безопасности. В 1989 году, когда армянские вооруженные формирования начали необъявленную войну против Азербайджана, Риад Ахмедов направил все свои навыки на создание национальной армии. Он был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного управления министерства обороны Азербайджанской Республики.

Риад Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, получив ранение в селе Дашалты, где воевал вместе с руководимой им разведгруппой.