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Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)

Общество Материалы 2 октября 2023 11:52 (UTC +04:00)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend - С сегодняшнего дня начал работу Павильон Азербайджана, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на международной выставке садоводства "Expo 2023 Doha" (International Horticultural Expo 2023 Doha).

Как сообщает в понедельник Trend, выставка "Expo 2023 Doha" на тему "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" (Green Desert, Better Environment) пройдет со 2 октября по 28 марта 2024 года.

В национальном павильоне демонстрируется богатство флоры Азербайджана, соответствующее общей теме "Doha Expo", и созданы композиции из растений в соответствии с климатическими зонами. Здесь до посетителей также доводится красота цветка Харыбюльбюль, который является венцом карабахской флоры.

В павильоне также представлены экспонаты и информация об азербайджанской культуре. Здесь демонстрируются ковроткачество, медное дело, народные промыслы, такие как шебеке, национальные костюмы, а также мугамное трио.

На выставке представлены более 70 стран и около 20 международных организаций. В рамках выставки, посетители смогут ознакомиться с современным сельским хозяйством, технологиями и инновациями, темами экологического просвещения и устойчивости.

Мероприятие площадью 1,7 миллиона квадратных метров проходит в парке Аль-Бидда - одном из крупнейших в Дохе. Его территория разделена на 3 зоны: международную, где представлены павильоны, семейную, где будут проводиться развлекательные мероприятия, и культурную, где будут организованы различные дебаты, конференции и выставки.

Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Expo 2023 Doha" (ФОТО)
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