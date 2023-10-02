БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются виды деятельности в сфере энергетики.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "Об энергетике", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, к видам деятельности в сфере энергетики относятся: разведка энергетических ресурсов; разработка и добыча энергетических ресурсов; переработка энергетических ресурсов; производство энергии; хранение энергии; транспортировка (передача) энергии; распределение энергии; импорт и экспорт энергии; оптовая и (или) розничная продажа энергии; организация деятельности рынков природного газа и электроэнергии.

Отметим, что закон в соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики определяет общие правовые, экономические и управленческие основы деятельности в области энергетики, а также механизмы обеспечения энергетической безопасности, формирования здоровой конкурентной среды, поддержки устойчивого экономического развития, обеспечения потребителей надежной, качественной, доступной и безопасной энергией.