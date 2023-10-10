Депутат парламента Азербайджана предложил производить специальные сумки для покупок

БАКУ/Trend/ – На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии депутат Ильтизам Юсифов выступил с предложением производить в Азербайджане специальные сумки для покупок, сообщает во вторник Trend.

Депутат отметил, что подобная практика имеется в Италии.

"Там производится очень дешевая сумка для покупок от бренда "Dolce & Gabbana". Женщины постоянно берут ее с собой, когда идут в магазин за покупками. Это отличная практика.

Я также хочу предложить, чтобы на свалках была специальная часть для сбора использованных полиэтиленовых пакетов", - добавил депутат.