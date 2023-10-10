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Депутат парламента Азербайджана предложил производить специальные сумки для покупок

Общество Материалы 10 октября 2023 13:21 (UTC +04:00)
Депутат парламента Азербайджана предложил производить специальные сумки для покупок

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии депутат Ильтизам Юсифов выступил с предложением производить в Азербайджане специальные сумки для покупок, сообщает во вторник Trend.

Депутат отметил, что подобная практика имеется в Италии.

"Там производится очень дешевая сумка для покупок от бренда "Dolce & Gabbana". Женщины постоянно берут ее с собой, когда идут в магазин за покупками. Это отличная практика.

Я также хочу предложить, чтобы на свалках была специальная часть для сбора использованных полиэтиленовых пакетов", - добавил депутат.

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