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Возобновит ли работу пединститут в Ханкенди?

Общество Материалы 23 октября 2023 15:27 (UTC +04:00)
Возобновит ли работу пединститут в Ханкенди?

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Возвращение Ханкенди под контроль Азербайджана актуализировало также вопрос возобновления деятельности Ханкендинского государственного педагогического института. В период оккупации армяне изменили его название.

Будет ли возобновлена деятельность Ханкендинского государственного педагогического института?

В ответ на запрос Trend в связи с этим в министерстве науки и образования Азербайджана в понедельник сказали, что в настоящее время данный вопрос находится на этапе обсуждения.

"Общественность будет проинформирована о результатах обсуждений", - сказали в министерстве.

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