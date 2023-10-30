Объявлен прогноз роста пенсий в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – Обнародован прогноз роста пенсий в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту закона "О государственном бюджете на 2024 год".

Согласно заключению, в следующем году среднемесячный размер трудовой пенсии составит 492 маната.

В заключении также отмечено, что к концу 2023 года ожидается, что он составит 435 манатов. Прогнозируется, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2024 году составит 483 маната, а в 2025 - 511 манатов.