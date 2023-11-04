Начался визит иностранных путешественников в Агдам

АГДАМ /Trend/ - Начался визит группы международных путешественников в Агдам.

Об этом сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Они посетили Джума-мечеть и другие места в Агдаме.

Отметим, что в группу входит около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.). Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

В течение трех дней группа посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. Представители крупнейших международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Это девятый по счету визит.

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