Иностранные путешественники наблюдали за процессом разминирования в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Международные путешественники после Джебраила посетили Физулинский район, где наблюдали за процессом разминирования.

Как передает в понедельник Trend, путешественники ознакомились с работой Агентства Азербайджана по разминированию в селе Горадиз. Им сообщили, что армяне заминировали эти территории во время почти 30-летней оккупации.

Отметим, что 4 ноября началась поездка в Карабах всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania"

В группу входит около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.). Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Напомним, что представители крупнейших международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Это девятый по счету визит.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!