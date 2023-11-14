Команды Азербайджана по шахматам одержали очередную победу на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В черногорском городе Будва прошли игры III тура чемпионата Европы по шахматам между командами.

Как передает Trend, мужская сборная Азербайджана по шахматам, победившая во II туре Словакию, на этот раз встретилась со Швецией. Команда победила со счетом 3,5:0,5. Рауф Мамедов победил Тигр Перрсона, Шахрияр Мамедъяров победил Эрика Бломквиста, Васиф Дурарбейли одержал победу над Хампусом Соренсеном. Теймур Раджабов сыграл вничью.

Женская сборная Азербайджана по шахматам, победившая в втором туре команду Нидерландов, в этом туре обыграла сборную Польши - 3:1. Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева одержали победу над своими соперницами. Гюнай Мамедзаде и Гюльнар Мамедова сыграли вничью.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 21 ноября.