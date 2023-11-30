Из Лачина в Забух откроется автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках мер по повышению качества пассажирских перевозок выставляет на конкурс внутригородской маршрут №54, межпоселковые маршруты №167 и 196, пригородные маршруты №186, 217, 508 и 557, междугородние маршруты Баку-Агдаш, Баку-Ширван, Баку-Шабран, Баку-Габала, Баку-Кюрдамир, Баку-Агджабеди, Баку-Шамахы, Сумгайыт-Губа, Гусар-Худат, а также регулярные внутрирайонные автобусные маршруты город Лачин-село Забух.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в AYNA.

Было отмечено, что конкурс организуется в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте", утвержденном постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №52 от 3 апреля 2009 года "О правилах проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам пассажирских перевозок автомобильным транспортом".

"Согласно условиям конкурса, предпочтение отдается транспортным средствам, оснащенным специальными устройствами и оборудованием, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли удобно садиться и выходить из автобусов. Также на конкурс должны быть представлены как основные автобусы, так и резервные.

9 января будут рассмотрены комиссией предложения конкурсантов по 4 лотам в направлениях Баку-Агдаш, Баку-Ширван и Сумгайыт-Губа, 12 января по 4 лотам в направлениях Баку-Шабран и Баку-Габала, 16 января по 5 лотам в направлениях Баку-Кюрдамир, Баку-Агджабеди и Баку-Шамахы, Гусар-Худат, город Лачин-село Забух, 19 января 4 лота на столичные автобусные маршруты №167, 186 и 196 , 23 января 4 лота на регулярные автобусные маршруты №54, 217, 508 и 557.

Информацию о расписаниях маршрутов по лотам можно получить у нас", - говорится в сообщении агентства.

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