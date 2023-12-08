Глава Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с генсеком ТЮРКСОЙ

БАКУ /Trend/ - В Баку в штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия состоялась встреча между руководителем организации Актоты Раимкуловой и генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, Актоты Раимкулова поздравила ТЮРКСОЙ с 30-летием, а Турецкую Республику - со 100-летием.

Говоря о существующих связях сотрудничества между Фондом и ТЮРКСОЙ, Актоты Раимкулова выразила уверенность в том, что двусторонние отношения между организациями будут и впредь успешно развиваться, способствовать дальнейшей популяризации богатой культуры и наследия тюркских народов.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил Актоты Раимкулову с назначением на пост главы Фонда и пожелал ей успехов в этой деятельности. Генеральный секретарь подчеркнул важность дальнейшего расширения партнерства между ТЮРКСОЙ и Фондом.

Встреча продолжилась обменом мнениями по направлениям совместной деятельности на 2024 год и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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