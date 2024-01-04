Завтра в Азербайджане ожидаются мороз и снег

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, но без осадков.

Временами усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, но днем, начиная с западных районов, ожидаются временами осадки, в горных районах - снег (местами интенсивный). В некоторых районах временами будет туман. Днем западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 тепла.

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