В Баку и на Абшероне ожидается усиление ветра

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 6 января скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с (с порывами до 23-28 м/с), ночью и утром местами на полуострове он усилится до 30 м/с и ослабнет к вечеру.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службепри министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что начиная с дневных часов 5 января и до утра 6 января, в западных районах страны ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах (Нахчыванская Автономная Республика, Карабах и Восточный Зангезур, Губа-Гусар) снег будет интенсивным.

Вечером 4 января, а также с вечера 5 января до полудня 6 января ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с (ночью и утром 6 января местами до 30 м/с).

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