ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назвало количество внутренних рейсов в праздники

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни, с учетом растущего спроса, по маршруту Баку-Габала-Баку ежедневно назначались дополнительные рейсы и было обслужено более 3 тысяч пассажиров.

Как сообщили в воскресенье Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), для обеспечения пассажирского спроса по маршруту Баку-Агстафа-Баку было назначено дополнительно 24 рейса в оба направления, было перевезено более 10 тысяч пассажиров.

Всего в праздничные дни поездами АЖД было совершено 13 314 рейсов по внутренним направлениям.

Отметим, что в последнюю неделю 2023 года впервые в истории АЖД был зафиксирован рекордный годовой показатель пассажиропотока в семь миллионов пассажиров. Прогнозируется, что в результате ввода в эксплуатацию в течение года современных поездов, закупленных у швейцарской компании "Stadler Rail Group", этот показатель будет расти.

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