БАКУ /Trend/ - В Баку могут появиться безрельсовые трамваи.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

"Что касается трамваев, сейчас в мире все больше предпочитают безрельсовые трамвайные линии. Существуют различные их формы, их можно использовать и в нашей столице. После того, как будет построена схема общественного транспорта, метро, железнодорожных линий, все еще могут оставаться проблемы с транспортом на определенных территориях. Это наиболее густонаселенные районы. Мы предлагаем создать трамвайные линии в качестве дополнительного вида общественного транспорта там", - сказал заместитель председателя.

Ильгар Исбатов отметил, что они будут охватывать места с активным пешеходным движением, большим количеством торговых центров, а также большим количеством жилых районов.

"Мы считаем, что создание там трамвайных линий может стать важным шагом в решении транспортной проблемы", - добавил он.

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