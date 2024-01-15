Названо число пострадавших при взрыве в цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, в Бинагадинском районе Баку, на улице Кунанбаева произошел взрыв в мебельном цехе, который сопровождался пожаром. Пострадали 24 человека.

Об этом Trend сообщили в понедельник в TƏBIB.

Было отмечено, на место происшествия были направлены 19 бригад скорой помощи Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавшие получили множественные ожоги и переломы. 1 человеку первая медицинская помощь была оказана на месте. 23 человека были госпитализированы, в том числе некоторые из них в Клинический медицинский центр. 14 человек были эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Наримановском медицинском центре.

В связи с состоянием здоровья пострадавших будет предоставлена дополнительная информация.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!