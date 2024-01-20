Армении не следует уклоняться от мирного процесса провокационными заявлениями - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила одобрение спикером парламента Армении расистской антиазербайджанской резолюции Сената Франции и последнее заявление министра иностранных дел с обвинениями в адрес Азербайджана.

Как сообщает Trend, Община Западного Азербайджана распространила в связи с этим заявление.

«Армении, действующей совместно с находящимися за пределами региона силами во главе с Францией и Европейским Союзом, не следует уклоняться от мирного процесса, выступая с провокационными заявлениями и используя неудачные предлоги», - говорится в заявлении.