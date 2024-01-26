В Азербайджане обеспечено возмещение ущерба в размере более 76 миллиона манатов - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В 2023 году органами прокуратуры Азербайджана было обеспечено возмещение ущерба в размере 76 миллионов 223 тысяч 179 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению состояния выполненных органами прокуратуры работ в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач.

"Лицами, освобожденными от уголовной ответственности по уголовным делам, прекращенным в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства, в государственный бюджет дополнительно выплачены денежные средства в размере 7 миллионов 491 тысяча 995 манатов, на имущество наложен арест в размере 44 миллионов 344 тысяч 204 манатов", - добавил К.Алиев.

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