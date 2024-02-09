Омбудсмен Азербайджана об обнаружении массового захоронения в Аскеране

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала обнаружение массового захоронения в Аскеране.

Как сообщили в пятницу Trend, об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

"В результате оккупации, геноцида, депортаций, террора, проводимых Арменией против Азербайджана на протяжении многих лет, тысячи наших соотечественников были убиты, взяты в плен и пропали без вести, взяты в заложники - именно на почве этнической и религиозной ненависти.

После освобождения наших земель от оккупации на территории сел Сарыджали Агдамского района, Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Юхары Сеидахмедли Физулинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения.

Факт обнаружения на территории поселка Аскеран Ходжалинского района очередного массового захоронения, предположительно принадлежащего жителям, убитым во время Ходжалинского геноцида, еще раз подтверждает, что Армения совершила против Азербайджана самое тяжкое преступление против человечности - геноцид.

Несмотря на неоднократные обращения в международные организации по поводу совершенных Арменией преступлений геноцида, факты этого геноцида до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне, а виновные в совершении многочисленных преступлений не привлечены к ответственности.

Международные организации должны положить конец безразличному отношению к Азербайджану, сопровождающемуся двойными стандартами, дать правовую оценку подобным преступлениям, повлекшим массовые и грубые нарушения прав и свобод человека, привлечь к к ответственности виновных в совершении преступлений", - говорится в комментарии С.Алиевой.

Отметим, что в поселке Аскеран Ходжалинского района обнаружено массовое захоронение. В захоронении, обнаруженном недалеко от Аскеранской крепости, обнаружено не менее восьми человеческих останков. Предполагается, что останки принадлежат жертвам Ходжалинской резни.

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