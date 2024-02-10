Агентство Азербайджана по разминированию о взрыве в Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию распространило информацию в связи со взрывом боеприпаса в Ходжавендском районе.

Как сообщили в субботу Trend в агентстве, сегодня на территории села Чартаз Ходжавендского района взорвался боеприпас.

"Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения), занимавшийся пчеловодством, получил травму правой руки в результате разрыва ручной гранаты, которую он увидел на земле и захотел подобрать, когда собирал ящики для пчел. Пострадавшему ампутировали три пальца правой руки.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию еще раз призывает граждан соблюдать правила техники безопасности, не трогать незнакомые предметы, внимательно относиться ко всем признакам, сигнализирующим об опасности", - говорится в сообщении.

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