Назначена руководитель по работе с волонтерами COP29

БАКУ /Trend/ - Назначена руководитель по работе с волонтерами Азербайджанской операционной компании COP29 .

Как сообщает в понедельник Trend, данная сфера была поручена заведующей отделом по работе с проектами и волонтерами Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева Адиле Алиевой.

Отметим, что деятельность волонтеров в организованных до этого проектах COP всегда считалась важной, ожидается участие сотен волонтеров и в COP29, которая пройдет в столице Азербайджана в ноябре этого года.

Адиля Алиева, работающая в ООРР с 2019 года, была участником различных проектов, в том числе проектов и мероприятиях по охране окружающей среды, экологическому просвещению населения.

Выпускница Азербайджанского государственного экономического университета Адиля Алиева получила степень магистра в Бристольском университете Великобритании. Распоряжением Президента Азербайджана в 2023 году за общественную и социально-ориентированную деятельность Адиля Алиева была награждена Президентской премией для молодежи.

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