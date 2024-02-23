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Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился

Общество Материалы 23 февраля 2024 22:19 (UTC +04:00)
Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился. Так, число кувейтских туристов, приехавших в Азербайджан в 2023 году, существенно возросло по сравнению с минувшим годом и достигло почти 30 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Государства Кувейт в нашей стране Абдулла Мохамед Абдулла Альмауиди на мероприятии, посвященном 63-му Национальному дню и 33-му Дню освобождения его страны.

По его словам, большую роль в увеличении количества туристов играют регулярные прямые авиарейсы между нашими странами.

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