Изменилось штатное расписание Бакинского международного центра мультикультурализма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в постановление "Об утверждении предельной численности, сметы расходов и штатного расписания сотрудников Бакинского международного центра мультикультурализма".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно документу, в "Штатное расписание Бакинского международного центра мультикультурализма" добавлен заместитель исполнительного директора.

"Таблица месячных должностных окладов сотрудников Бакинского международного центра мультикультурализма" приведена в следующей редакции:

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