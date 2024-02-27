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Изменилось штатное расписание Бакинского международного центра мультикультурализма

Общество Материалы 27 февраля 2024 15:25 (UTC +04:00)
Изменилось штатное расписание Бакинского международного центра мультикультурализма

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в постановление "Об утверждении предельной численности, сметы расходов и штатного расписания сотрудников Бакинского международного центра мультикультурализма".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно документу, в "Штатное расписание Бакинского международного центра мультикультурализма" добавлен заместитель исполнительного директора.

"Таблица месячных должностных окладов сотрудников Бакинского международного центра мультикультурализма" приведена в следующей редакции:

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