Ничья с "Байером" равна победе, это была фантастическая игра - Юнис Гусейнов.

БАКУ /Trend/ - "Карабах" порадовал своих болельщиков вчерашней игрой.

Как сообщает Тrend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал бывший член сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Опытный эксперт, оценив игру «Карабаха» против «Байера» в Баку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, отметил, что команда Гурбана Гурбанова достойно поборолась с лидером Бундеслиги: "Байер" до приезда в Баку имел беспроигрышную серию из 34 игр. Ничья с ними «Карабаха» равна победе. Мы не сильно отставали от немцев. Наоборот, мы превосходили их. Мы также создали хорошие эпизоды. Можно было бы увеличить счет. «Карабах» провел фантастическую игру. Здесь у тех, кто на поле, у тех, кто сидит в запасе, короче, у всех есть работа. Я не хочу никого выделять. Вся команда, особенно Гурбан Гурбанов, была великолепна».

59-летний футболист-ветеран считает, что ответный матч в Германии будет напряженным.

"Хорошего результата можно добиться и в Леверкузене. Команда Гурбана Гурбанова прекрасно использует бреши. Мы стали свидетелями этого и во вчерашней игре. В Германии команда Хаби Алонсо будет играть в атаке и открывать бреши. Я верю, что «Карабах» этим воспользуется», - сказал он.

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта на "Бай Арене".