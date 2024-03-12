БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть запрещены родственные браки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заведующий сектором по вопросам правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Рустам Гасымов, выступая на общественных слушаниях по вопросам родственных браков.

Он отметил, что родственные браки - распространенная проблема во всем мире.

"К сожалению родственные браки между двоюродными братьями и сестрами является распространенным явлением. Некоторые гордятся тем, что женятся только на родственниках. Большинство выступает за запрет родственных браков. Несмотря на проведение в течение долгих лет просветительских мероприятий по данному вопросу, проблема все еще остается и продолжает оказывать негативное влияние на государство и общество. Поэтому для запрета таких браков может потребоваться вмешательство государства", - добавил Р. Гасымов.

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