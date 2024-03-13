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Водохранилища целесообразнее строить в предгорьях - Ахмед Мамедов

Общество Материалы 13 марта 2024 14:57 (UTC +04:00)
Водохранилища целесообразнее строить в предгорьях - Ахмед Мамедов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Водохранилища целесообразнее строить не на равнинах, а в предгорьях.

Об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", доктор технических наук, заслуженный инженер Ахмед Мамедов на международной конференции Baku Water Week Conference, сообщает Trend.

"В водохранилищах, построенных на равнине, происходит больше потерь воды, чем в предгорьях. Разница в потерях воды составляет 15-20%", - сказал он.

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