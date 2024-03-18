Состоялась очередная встреча с жителями отдаленных сел Дашкесанского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 марта члены Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» провели очередную встречу с жителями отдаленных сел Човдар, Гушчу, а также других населенных пунктов Дашкесанского района.

Заместитель председателя Правления ЗАО, председатель Комитета КСО Хайям Фарзалиев в ходе выступления на встрече рассказал о проектах, реализуемых в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, где Акционерное Общество ведет активную деятельность, в частности, о проектах по улучшению социально-экономического положения жителей сел и поселков, расположенных вблизи рудников, которые в настоящее время эксплуатируются, а также охране окружающей среды. Кроме того, был представлена подробная информация о проектах, которые ЗАО «AzerGold» реализует в текущем году в сфере повышения занятости, развития сельского хозяйства, здравоохранения, образования, экологии, популяризации спорта и других направлениях.

Затем были заслушаны обращения граждан, состоялся обмен мнениями по новым инициативам. На встрече также были зарегистрированы вопросы, поднятые местными жителями для изучения и решения их в рамках действующего законодательства, даны соответствующие поручения.

Отметим, что члены Комитета КСО ЗАО «AzerGold» продолжат организацию традиционных встреч с жителями региона с целью определения социальных потребностей.