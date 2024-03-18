Коллектив UNEC и в этом году отметил праздник Новруз в Доме престарелых

БАКУ /Trend/ - Коллектив Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в этом году продолжил свою традицию и по случаю праздника Новруз встретился с жителями Учреждения социального обслуживания престарелых Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, расположенного в поселке Бильгях.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поздравил пожилых людей учреждения с праздником и отметил, что наш моральный долг проявить к ним любовь и заботу. Ректор отметил, что азербайджанский народ всегда отличается заботой и любовью к старшим, и подчеркнул важность привития этой любви молодежи. Ректор отметил, что Президент страны господин Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание и пролявляют заботу пожилым людям в решении их проблем.

Затем студенты, являющиеся членами Творческого центра, исполнили веселую музыку для пожилых людей, а заодно станцевав вместе с ними, доставили много радости пожилым людям. Стихотворение «Мать», написанное студентом UNEC Раваном Алиевым, подарило всем незабываемые эмоции.

На встрече, которая продолжилась в праздничном настроении, пожилые люди учреждения, исполнив музыку и стихи, оставили незабываемый след в сердцах у каждого.