Изменились правила сертификации телекоммуникационного оборудования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров внесены изменения в Правила сертификации телекоммуникационных средств и устройств в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Trend, согласно постановлению, министерство цифрового развития и транспорта будет получать в режиме реального времени следующую информацию об импортируемых в страну цифровых средствах из информационных систем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
- дата декларирования продукта;
- код продукта по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
- регистрационный код партии продукта;
- описание продукта;
- сведения о лице, ввозящем товар (название юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
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