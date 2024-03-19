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В Центре Гейдара Алиева можно увидеть "Танец келагаи" (ВИДЕО)

Общество Материалы 19 марта 2024 12:05 (UTC +04:00)
В Центре Гейдара Алиева можно увидеть "Танец келагаи" (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - К постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева добавлено новое произведение. Это произведение американского художника Даниэля Вурцеля (Daniel Wurtzel) "Воздушный фонтан - танец калагаи" ("Air Fountain - Dance of kalagayis").

Как сообщает во вторник Trend, Даниэль Вурцель - художник, известный своими кинетическими скульптурами и инсталляциями с использованием воздуха и легких материалов.

Ему удалось представить "танец воздуха". Автор играет со светом, цветом, формой и материалом при создании своих движущихся произведений – кинетических скульптур. Оживляет же уникальные творения - воздушный поток.

Инсталляция Даниэля Вурцеля "Воздушный фонтан - танец келагаи" для Центра Гейдара Алиева также создана с использованием воздушного вихря и ткани. Использование в произведении цветов азербайджанского флага и орнаментов келагаи делает танец еще более привлекательным.

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