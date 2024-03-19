McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели благотворительное мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта, в преддверии праздника Новруз, в ресторане McDonald’s, расположенном в поселке Шувелян, прошло благотворительное мероприятие, организованное для детей шехидов.

В праздничном мероприятии приняли участие более 60 детей в возрасте от 8 до 11 лет, для которых была организована специальная развлекательная программа, а также праздничный обед. В завершении детям в качестве подарков были вручены различные развивающие настольные игры. Праздник прошел в теплой, дружественной атмосфере и подарил всем присутствующим массу положительных впечатлений.

Следует отметить, что данное мероприятие символизирует начало сотрудничества McDonald’s Azərbaycan с Государственным фондом социальной защиты Азербайджана, подписавшими ранее Меморандум о взаимопонимании.

В рамках сотрудничества сторонами будет осуществлен ряд социальных инициатив с целью поддержки социально уязвимых категорий населения, включая детей шехидов и ветеранов Отечественной войны осени 2020 года, которые сражались за восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей Родины.

В долгосрочной перспективе особое внимание будет уделяться оказанию социальной помощи, а также организации развивающих и развлекательных мероприятий для детей шехидов.