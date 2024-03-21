Художественная гимнастика активно развивается в Азербайджане - генеральный секретарь AGF

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика активно развивается в Азербайджане, и наряду со столицей, отделения по этой дисциплине действуют в 34 регионах страны.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде в кулуарах проходящего в Баку 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

"С каждым годом количество спортсменок, принимающих участие в национальных соревнованиях по художественной гимнастике, увеличивается. Это крайне отрадно и демонстрирует большой интерес к этому виду спорту, большой приток юных гимнасток. Стартовавший 21 марта 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике – первые национальные соревнования в этом году по данной гимнастической дисциплине. Соревнования проходят по трем возрастным группам", - сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам Нурланы Мамедзаде, 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в преддверии Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в Баку в апреле.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе (упражнения с лентой, обручем, булавами и мячом), в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше). Также в соревнованиях участвуют команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения), которые продемонстрируют упражнения с пятью обручами и пятью булавами.

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