На соревнованиях упражнение с булавами получилось лучше, чем на тренировках – участница чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях упражнение с булавами получилось лучше, чем на тренировках.

Об этом в пятницу сказала Trend участница 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Азада Атакишиева.

"Очень довольна своим выступлением на соревнованиях. Лучше всего у меня получилось упражнение с булавами. Программа сложная, на тренировках не всегда удавалось выполнить ее без помарок, но сегодня я собралась и сделала все хорошо. Думаю, тренер тоже будет довольна", - отметила юная гимнастка.

Азада Атакишиева призналась, что с большим удовольствием выступает в зале Национальной арены гимнастики в Баку.

"Атмосфера здесь замечательная, оформление зала красивое", - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

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