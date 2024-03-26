Это была моя самая заветная мечта - главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте об олимпийской лицензии

БАКУ /Trend/ - Это была моя самая заветная мечта.

Об этом сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин, комментируя завоевание членом сборной Азербайджана Сельджан Махсудовой олимпийской лицензии.

"Большая гордость, что наша спортсменка, воспитанница азербайджанской школы гимнастики завоевала лицензию. Мы с Сельджан Махсудовой прошли большой путь. Батутная гимнастика в Азербайджане развивается 10 лет, и радует, что за этот период мы достигли такого хорошего результата. Выражаю глубокую признательность Федерации гимнастики Азербайджана за поддержку, внимание и созданные условия для подготовки спортсменов. Если бы не эта поддержка, не было бы и этой лицензии. Все в мире говорят, что за десять лет развить этот вид гимнастики и завоевать лицензию – большой труд и значимое дело. Нас все поздравляют", - отметил Владимир Шуликин.

По его словам, сейчас не следует расслабляться, а необходимо направить все свои силы на подготовку к Олимпийским играм.

"Еще полностью не осознал, что мы завоевали олимпийскую лицензию. Сейчас все только начинается, расслабляться не следует, впереди нас ждет чемпионат Европы. И, безусловно, все мысли о подготовке Сельджан Махсудовой к Олимпийским играм, чтобы она была на пике спортивной формы", - добавил он.

Напомним, член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте – гимнастка Сельджан Махсудова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это первая лицензия, завоеванная в прыжках на батуте в истории азербайджанской гимнастики.

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