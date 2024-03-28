Директору "Лифттемир" вынесен строгий выговор

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей хозяйственных служб столицы.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на совещании было проанализировано состояние существующего лифтового хозяйства в многоэтажных жилых домах столицы.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева за последние годы в столице было заменено более тысячи лифтов советских времен на современные, и работы в этом направлении продолжаются.

"Однако в лифтовом хозяйстве города остаются определенные проблемы, и возникла необходимость в срочном вмешательстве.

На совещании была подвергнута серьезной критике деятельность Бакинского городского производственного объединения "Лифттемир". Было подчеркнуто, что в связи с событиями, произошедшими 26 марта в Бинагадинском районе, в Исполнительной власти города Баку создана комиссия, которая совместно с правоохранительными органами проводит тщательную проверку деятельности Бакинского городского производственного объединения "Лифттемир".

За допущенные недостатки директору данного производственного объединения Халиду Алекберову был объявлен строгий выговор, и было отмечено, что на основании окончательного заключения комиссии будет принято решение о том, останется ли он на занимаемой должности.

В то же время начальник специализированного производственного управления "Бакымензилавтомат" Ильхам Гусейнов и начальник Бинагадинского районного объединения жилищно-коммунального хозяйства Эльмин Заманов были отстранены от занимаемых должностей на время разбирательства. Также были вынесены предупреждения руководителям хозяйственных служб Бинагадинского района и рекомендовано руководству района рассмотреть вопрос касательно их личной ответственности.

На совещании также обсуждалось состояние работ по благоустройству, проводимых в городе Баку. Было отмечено, что в последние годы в нашей столице проводится большое количество международных мероприятий. В связи с этим даны соответствующие указания по дальнейшему усилению работ по благоустройству и строительству, также решено провести в субботу в столице масштабный субботник и озеленительные акции", - говорится в сообщении.

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