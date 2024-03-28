В Азербайджане изменился порядок погашения таможенной задолженности

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в некоторые постановления в целях обеспечения исполнения закона от 5 декабря 2023 года "О внесении изменений в некоторые законы, связанные с исполнением закона "О платежных услугах и платежных системах" от 14 июля 2023 года".

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, внесено изменение в приложение № 3 (гарантийное обязательство) "Правила рассмотрения обращений банков и других кредитных организаций о внесении в реестр в Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики". Если до сих пор таможенная задолженность должна была быть погашена на банковском счету в течение 3 рабочих дней со дня представления платежного документа, то отныне она должна быть погашена не позднее следующего рабочего дня с принятия распоряжения к исполнению.

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